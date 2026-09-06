La IA amenaza con excluir a los adultos mayores en temas financieros

Redacción

Ciudad de México.- La acelerada digitalización de la banca y la integración masiva de la Inteligencia Artificial (IA) amenazan con profundizar la exclusión financiera de los adultos mayores en México, un sector que abarca a más de 15 millones de personas (15% de la población, según el Inegi).

El contraste generacional refleja esta crisis. Para jóvenes como Erick Alberto, de 32 años, la banca móvil es parte del día a día y celebra el uso de IA. En cambio, su abuela Blanca Silvia, de 82 años, rechaza las herramientas digitales por temor a equivocarse: “Prefiero ir a una sucursal; no me da confianza que los bancos usen IA, no tengo idea de para qué la ocupan”, confiesa.

Especialistas e instituciones financieras advierten que la reducción de ventanillas físicas traslada el costo operativo y el riesgo al eslabón más débil. Oscar Rosado Jiménez, presidente de Condusef, alerta sobre el peligro de querer automatizar todo: “La IA puede generar mecanismos de exclusión con la población adulta mayor”.

A la exclusión se suma la vulnerabilidad ante el cibercrimen. Según ESET, los adultos mayores son un blanco prioritario para los estafadores al no haber crecido en entornos digitales. Además, la IA ha sofisticado los fraudes mediante la clonación de voz de familiares y mensajes falsos hiperrealistas. Gastón Huerta, de Banamex, coincide en que la delincuencia suele aprovecharse de la buena fe de este segmento.

Ante este reto, nuevos bancos como Plata y Revolut reconocen el riesgo y han comenzado a incorporar atención humana, aplicaciones simplificadas y detección de fraudes mediante IA. Por su parte, Banamex apuesta por un modelo híbrido que preserva la atención personalizada en sucursales y la capacitación paso a paso para enseñar a usar la app móvil.

Sin embargo, el reto principal sigue siendo la desconfianza de los usuarios sénior, un elemento indispensable en el sector financiero.

Con información y foto de La Jornada.