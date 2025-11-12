La Ribera, uno de los puntos más conflictivos de San Francisco de los Romo, admite Gallegos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.–La presidenta municipal de San Francisco de los Romo, la tricolor, Margarita Gallegos Soto, admitió que el fraccionamiento La Ribera continúa siendo uno de los principales puntos de preocupación en materia de seguridad dentro del municipio.

De acuerdo con la edil priista, el problema se ha agravado por la ocupación ilegal de viviendas abandonadas por parte de personas ajenas a la comunidad, conocidas como paracaidistas. Estos invasores, además de conectarse de forma irregular a los servicios de agua y electricidad, estarían relacionados con diversas actividades delictivas.

Gallegos explicó a medios informativos que la abordaron que la situación ha escalado al grado de que el personal de Desarrollo Social ha tenido que suspender recorridos y censos en la zona, debido a la hostilidad y resistencia de algunos residentes, lo que representa un riesgo para los trabajadores municipales.

Pese al panorama complicado, aseguró que no se han quedado de brazos cruzados y que en coordinación con el Gobierno del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, se llevan a cabo operativos conjuntos y acciones para reconstruir el tejido social en la zona.

“Estamos trabajando de manera coordinada para recuperar La Ribera; no es un tema sencillo, pero no vamos a desistir”, afirmó la alcaldesa.