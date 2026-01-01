Ladrones saquean 5 casas y se llevan millonario botín en Aguascalientes 

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags. Un audaz y coordinado grupo delictivo desató una preocupante oleada de robos a casa habitación durante la tarde y noche del domingo, logrando apoderarse de fuertes sumas de dinero en efectivo, valiosos lotes de joyería y hasta una caja fuerte, tras irrumpir en al menos cinco inmuebles situados en distintos sectores de esta ciudad y otros municipios.

La racha criminal dio inicio al filo de las 19:30 horas sobre la calle Trigales, en el fraccionamiento Valle del Campestre.

A ese punto arribaron los hampones a bordo de una camioneta Volkswagen Tiguan en color blanco, luciendo placas de circulación del estado de Guanajuato.

Los sospechosos lograron burlar el sistema de alarma, forzaron las cerraduras del acceso principal y esculcaron el inmueble hasta apoderarse de efectivo y alhajas.

El afectado, un adulto mayor de 69 años, descubrió el saqueo al retornar a su hogar e hizo el reporte inmediato a los cuerpos de emergencia.

Apenas media hora después, cerca de las 20:00 horas, las autoridades recibieron la alerta de un segundo golpe a escasas calles de distancia, en la calle Arboledas del mismo fraccionamiento, donde un hombre de 60 años encontró la residencia totalmente desordenada, percatándose de la ausencia de dinero en efectivo y herramientas de trabajo.

Sin dar tregua a los cuerpos policiales, la banda delictiva continuó su recorrido criminal en otros frentes.

En el fraccionamiento La Ribera, en San Francisco de los Romo, se notificó el tercer atraco, donde los delincuentes lograron apoderarse de un monto de 26 mil pesos en efectivo antes de darse a la fuga sin dejar rastro.

Posteriormente, en el coto Recinto Pitahaya ubicado en Valle de los Cactus, los hampones violentaron un inmueble y sustrajeron una pesada caja fuerte que resguardaba una importante suma de dinero.

Finalmente, alrededor de las 21:30 horas, la agrupación extendió sus redes hasta el sur de la ciudad para asestar un quinto atraco en el fraccionamiento Villas de la Cantera, sustrayendo otra fuerte cantidad de dinero y joyas de gran valor.

Tras el análisis minucioso de las cámaras de videovigilancia del C5i, los policías confirmaron que la camioneta Tiguan blanca fue utilizada para movilizarse tanto en los primeros atracos de la zona norte como en el atraco registrado al sur en Villas de la Cantera.

Pese a los operativos de rastreo implementados en los alrededores, no se reportan personas detenidas, aunque las autoridades ya siguen la pista de uno de los presuntos responsables cuyo rostro fue plenamente captado por un dispositivo de seguridad.