Lady Gaga con boda a la vista

Los planes de boda de Lady Gaga y el empresario Michael Polansky avanzan, aunque la pareja aún no tiene una fecha definida. Polansky ha compartido nuevos y emotivos detalles sobre la organización de su inminente enlace, confirmando que ambos están afinando cada aspecto de lo que esperan sea una celebración íntima y especial.

En una entrevista para la revista Rolling Stone, el prometido de la intérprete reveló que el tema de la boda es una constante en sus vidas. “Hablamos de ello todo el tiempo”, dijo Polansky. “Tenemos estos descansos, y son tentadores”.

Michael, de 42 años, y Gaga, de 39, tienen claro que, aunque buscan evitar una gran ceremonia, quieren disfrutar cada momento de su unión. “No queremos una boda muy grande, pero queremos disfrutarla”, explicó Polansky. “En muchos sentidos, ya nos sentimos casados, así que no creo que vaya a cambiar mucho”.

Aunque la fecha no está fijada, la pareja planea casarse “pronto”, contemplando celebrar el gran día durante o después de la gira Mayhem Ball de la cantante.

Durante la misma entrevista, Lady Gaga, se abrió sobre su relación con Polansky, destacando la importancia de ser valorada por quien realmente es, más allá de su figura pública.

“Estar enamorada de alguien que se preocupa por mi verdadero yo marcó una gran diferencia”, aseguró la artista, quien confesó que tuvo que reaprender a ser ella misma. “¿Cómo aprendes a ser tú mismo con alguien cuando no sabes cómo ser tú mismo con nadie?”, cuestionó, aunque se siente ahora una “persona sana e íntegra” gracias a su relación.

La pareja se conoció en una fiesta en 2019, tuvo su primera cita semanas después y consolidó su relación pasando la cuarentena juntos en 2020. Polansky le propuso matrimonio a la actriz de A Star Is Born en abril de 2024 con un deslumbrante anillo de diamantes.

