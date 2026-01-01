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28 junio, 2026
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Lamentan empresarios guerra de porras en visita de Sheinbaum a Aguascalientes 

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-La iniciativa privada local convocó al respeto entre las partes tras la guerra de porras en que cayó el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en Aguascalientes el pasado fin de semana.

Irma Patricia Muñoz de León, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, enfatizó en el respeto que debe de haber estemos o no a favor o en contra de un partido o personas.

“Debe haber un respeto, yo creo que estemos o no de acuerdo con un partido al final somos sociedad y como tal debemos comportarnos y mostrar respeto”.

Durante la pasada visita del la presidenta Claudia Sheinbaum al Foro de las Estrellas personas a favor se dieron expresiones de apoyo a favor y contra de la gobernadora, Tere Jiménez, así como también sobre la mandataria.

El empresariado local pugnó por el respeto que debe haber por sobre todo, concluyó.