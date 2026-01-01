Lanzan auriculares con IA capaces de interpretar 42 idiomas y 106 acentos en tiempo real

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28 agosto, 2026
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Redaccoón

E.UA.-La empresa Timekettle introdujo al mercado global los W4 Pro AI Interpreter Earbuds, un sistema de audífonos que integra inteligencia artificial para ejecutar traducción simultánea de voz en interacciones presenciales, llamadas de voz y reuniones virtuales. El dispositivo se vincula con teléfonos bajo sistemas iOS y Android mediante una aplicación oficial que incluye transcripción de subtítulos en pantalla para plataformas como Teams o Zoom, mensaje inicial automático de advertencia sobre la interpretación artificial y una agenda de vocabulario técnico personalizable para elevar la precisión léxica.

El equipo cuenta con cuatro funciones operativas adaptables a distintas dinámicas de comunicación. En la modalidad cara a cara, el estuche magnético se separa en dos partes para que cada persona utilice un auricular y reciba la traducción instantánea en su idioma, mientras que el modo de escucha utiliza el micrófono del móvil para capturar discursos y enviarlos traducidos al usuario. En el apartado de llamadas telefónicas y videoconferencias, el software procesa el audio bidireccional directamente desde la aplicación conectada.

Diseñados en un formato de oreja abierta con brazo flexible de 16 gramos por unidad, los audífonos buscan evitar el contacto directo con el canal auditivo y utilizan una matriz de tres micrófonos con cancelación de ruido ambiental. El dispositivo ofrece seis horas de batería continua en traducción y 12 horas para reproducción musical, requiriendo 90 minutos para su carga completa vía USB C o 10 minutos para una hora de respaldo rápido. Los auriculares se comercializan en canales autorizados por un costo de 449 euros, incluyendo el estuche divisor y el cable de carga.