Le aplican el “billete ganador” a adulta mayor y la despojan de 170 mil pesos en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Una mujer de la tercera edad fue víctima de la delincuencia organizada tras caer en el viejo pero efectivo timo del “billete ganador”. Los hampones, una mujer y un hombre de aspecto senil, lograron ganarse la confianza de la afectada para despojarla de 130 mil pesos en efectivo, joyas de oro y un celular, logrando un botín estimado en 170 mil pesos antes de darse a la fuga.

El “gancho” en la parada del camión

Los hechos comenzaron a registrarse alrededor de las 13:30 horas sobre la avenida De los Maestros, a la altura de la colonia España. En ese punto, la víctima, identificada como Amalia “N”, de 67 años, se encontraba esperando el transporte público cuando fue abordada por un sujeto de unos 65 años, moreno, canoso y con visible dificultad para caminar, quien aseguró venir de Zacatecas buscando a unos “licenciados”.

En el mismo sitio se encontraba una mujer de cabello rubio y playera verde, quien aparentemente no conocía al sujeto pero que en realidad era su cómplice.

El timador sacó a relucir un supuesto boleto de lotería premiado con la estratosférica cantidad de 37 millones de pesos. Para hacer más real el engaño, marcaron al número telefónico que venía al reverso del boleto, donde una voz en la línea “confirmó” el premio, pero exigió como requisito la presencia de dos testigos con solvencia económica y la cantidad de 300 mil pesos en efectivo para poder liberar la jugosa suma.

La ambición y el engaño

Para enganchar por completo a la sexagenaria, la cómplice rubia aseguró que ella pondría la mitad (150 mil pesos) y se retiró unos minutos, regresando con una cartera repleta de billetes falsos. Ante esto, presionaron a Amalia para que aportara el resto del dinero.

Cegada por la aparente oportunidad, la víctima abordó junto con los estafadores un vehículo de color blanco, trasladándose hasta el domicilio de la afectada ubicado en la calle Coronel Valente Arteaga, en el fraccionamiento José López Portillo. Una vez ahí, la mujer entró a su casa y sacó 130 mil pesos en efectivo, un lote de joyas de oro con valor aproximado de 40 mil pesos y su teléfono celular. Todo lo guardó en una bolsa de mano y regresó al vehículo con los delincuentes.

El “gaspacho” y la huida

Ya con el botín en la mira, la cómplice le aplicó la clásica maniobra de distracción: le pidió un “comprobante de domicilio” para completar el supuesto trámite. Amalia descendió inocentemente del auto dejando la bolsa en el asiento.

En cuanto la puerta se cerró, el conductor pisó el acelerador a fondo, escapando del lugar a toda velocidad y perdiéndose entre las calles del sector, dejando a la víctima en medio de una crisis nerviosa al darse cuenta de que había sido robada.

Al lugar acudieron de inmediato elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y agentes de la Policía de Investigación Criminal, quienes implementaron un operativo de rastreo por la zona, lamentablemente sin resultados positivos.

La Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación para dar con el paradero de la “pareja de timadores” que sigue suelta en las calles de Aguascalientes.