Leo Montañez agradece a trabajadores municipales, rumbo a segundo informe

Desde la Plaza de la Patria, con un mensaje centrado en la gratitud y en el reconocimiento a quienes trabajan por la ciudad día a día, el presidente municipal Leo Montañez dio inicio a la difusión de su Segundo Informe de Actividades al frente del Municipio de Aguascalientes.

«Los cité aquí, afuera, en la plaza, a la vista de todos, porque lo que tengo que decir no se dice a puerta cerrada. Se dice de frente y en voz alta. Vamos a rendir cuentas, sí, pero no vamos a presumir solo una lista de obras; vamos a contar el trabajo de ustedes», afirmó Montañez ante el personal.

El presidente municipal destacó que la estabilidad y el ritmo de la capital se deben al esfuerzo continuo de los trabajadores municipales que opera las 24 horas del día.

«Quiero que quede claro desde hoy: lo que vamos a presentar estos doce días no es mío. Es nuestro. Vamos a contar que esta es una ciudad viva las veinticuatro horas. Y ustedes lo saben mejor que nadie, porque son ustedes los que la mantienen viva cuando el resto de la ciudad duerme».

Leo Montañez detalló que «durante los siguientes doce días vamos a rendir cuentas, sí. Pero no vamos a presumir una lista de obras. Vamos a contar un trabajo. El de ustedes».

Finalmente, el presidente municipal dijo que gobernar una ciudad es cuidarla. Y cuidarla no lo hace solo una persona, «lo hacemos entre todos, cada hora, todos los días».