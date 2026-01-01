Leo Montañez construirá cancha de pasto sintético en la Barranca

En el marco de un torneo deportivo en el parque Luis Donaldo Colosio ubicado en el fraccionamiento José López Portillo «La Barranca», el presidente municipal Leo Montañez dio el banderazo de arranque de la construcción de una nueva cancha de futbol profesional con pasto sintético, proyecto que se reflejará en una mejor calidad de vida para las familias de Aguascalientes.

En la gira de trabajo por su segundo informe de actividades correspondiente a su segundo periodo de administración, Leo Montañez puntualizó que la creación de más espacios para la sana recreación y el deporte transforman el entorno urbano y social y se notan en una mejor salud física y emocional sobre todo de niñas, niños y jóvenes.

Enfatizó que estos proyectos son parte de construir el Aguascalientes del futuro tomando en cuenta las obras que pide la ciudadanía, para hacer comunidad y para que las familias vivan felices.

El secretario de Obras Públicas, Miguel Ángel Huizar Botello, explicó esta cancha será como las ya establecidas en el parque de la colonia Insurgentes o en Santa Anita. Añadió que el pasto sintético contará con el espesor suficiente para prevenir lesiones; el proyecto además comprende mejoras en el alumbrado para una mejor visibilidad por las noches .

El secretario de Desarrollo Social, Christian Gutiérrez Márquez, explicó que como parte de las actividades que se realizaron en el torneo deportivo hubo exhibiciones de tae kwon do, tai chi, box, baloncesto y ajedrez, entre otras, que contribuyen a potenciar talentos.

Se contó con la presencia de los diputados locales Salvador Alcalá Durán y Max Ramírez, el director del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes IDEA, Arturo Fernández Estrada, de las regidoras Leslie Atilano y Alejandra Orozco, así como el secretario de Servicios Públicos Carlos España Martínez.