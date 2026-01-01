Leo Montañez cumple a vecinos de calle Frida Kahlo con nuevo pavimento

El presidente municipal, Leo Montañez, informó que en próximas semanas vecinas y vecinos de la calle Frida Kahlo, en el fraccionamiento Pintores Mexicanos, contarán con una vialidad renovada al concluirse el proyecto de pavimentación, el cual registra un 70 por ciento de avance.

Dijo que se llevó a cabo el colado de más de 100 metros lineales de concreto de alta durabilidad y resistencia y agregó que también se concluyó la construcción de banquetas y guarniciones, infraestructura complementaria que optimiza la seguridad de los peatones en la zona.

Leo Montañez informó que se intensifican los trabajos de construcción del nuevo concreto hidráulico para dar celeridad al proyecto y reabrir la circulación vial en su totalidad.

Finalmente, agradeció el respaldo, empatía y comprensión de las familias del sector ante los trabajos realizados y reafirmó su compromiso de ofrecer vialidades modernas y de calidad a las familias de Aguascalientes.