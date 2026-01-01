Leo Montañez destaca uso de helicóptero para tareas de vigilancia

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27 agosto, 2026
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El presidente municipal Leo Montañez encabezó un sobrevuelo a bordo del helicóptero Halcón 1, recorrido de vigilancia aérea para cuidar las calles y avenidas de Aguascalientes.

Desde el Helipuerto Bicentenario, mismo que está certificado por la Agencia  Federal de Aviación Civil (AFAC), Leo Montañez explicó que diariamente la aeronave de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes realiza dos sobrevuelos para verificar que el movimiento cotidiano de la ciudad transcurra en orden.

El Halcón 1, es un helicóptero marca Bell modelo 206, que además realiza tareas de búsqueda y salvamento, y participa en acciones del Plan DN III.

Asimismo, ha sido fundamental para realizar traslados de personas heridas y para transportar órganos para cirugías de trasplantes a otras ciudades.

Cabe señalar que este jueves 27 de agosto el Halcón 1 realizará un vuelo a Guadalajara para traer un órgano para una cirugía, y retornará a Aguascalientes para continuar con los operativos que sin descanso realiza la Policía Municipal desde el cielo para cuidar de la integridad de las familias