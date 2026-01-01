Leo Montañez encabeza festejos por Día de la Abuela y del Abuelo

En un ambiente de convivencia y algarabía, el presidente municipal Leo Montañez presidió la celebración del Día de la y el Abuelo en las instalaciones del museo Descubre, donde refrendó su compromiso de seguir construyendo una ciudad incluyente para todas las etapas de la vida.

Durante su mensaje, Leo Montañez destacó que la experiencia y sabiduría de los adultos mayores son fundamentales para el desarrollo de Aguascalientes. “La vida tiene muchas etapas, pero en ninguna dejamos de aprender, de compartir y de tener algo nuevo por vivir. Muchas de las cosas que sabemos las aprendimos escuchando a quienes recorrieron el camino antes que nosotros”, enfatizó.

En el marco del Segundo Informe de Actividades, el presidente municipal subrayó que desde la actual administración se trabaja para dotar a la ciudad de espacios donde todas las familias puedan encontrarse, aprender, disfrutar de la cultura y mantenerse activas para impulsar una mejor calidad de vida.

Durante el evento, se ofrecieron a los asistentes actividades como talleres, presentaciones musicales y acceso a las salas del museo, gracias a la coordinación entre el DIF Municipal, el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC) y el Museo Descubre.