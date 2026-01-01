Leo Montañez fortalece la infraestructura sanitaria en Las Flores

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Como parte de las obras que impulsa el presidente municipal Leo Montañez para elevar la calidad de vida de las familias, destaca la rehabilitación de la red sanitaria en la calle Begonias de la colonia Las Flores, proyecto que favorecerá a familias de la zona con un mejor servicio de conducción de aguas residuales.

Leo Montañez enfatizó que este es parte de los servicios básicos que están ocultos, en donde cada vez que se usa el baño, se lavan los trastes o se hace la limpieza en casa, las descargas domiciliarias permiten que las aguas residuales salgan de los hogares y lleguen de manera adecuada a la red sanitaria.

Señaló, en este contexto, que mantener estas redes en buenas condiciones es fundamental para la vida cotidiana de las familias y explicó que el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) realiza una intervención integral sobre la calle Begonias, entre Ignacio T. Chávez y Orquídeas, donde se colocan 104 metros lineales de nueva tubería sanitaria de 10 pulgadas, con una inversión de 680 mil pesos de recursos directos del organismo.

El presidente municipal recalcó que la obra permitirá renovar un tramo de la infraestructura y contribuir a un mejor flujo de las aguas residuales, reducir riesgos de obstrucciones y fortalecer la operación de la red sanitaria. La adecuada operación y mantenimiento de estas redes es fundamental para conservar su capacidad de conducción y funcionamiento.