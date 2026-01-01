Leo Montañez impulsa mejora de infraestructura de agua en Palomino Dena

Con el objetivo de mejorar la infraestructura que permite llevar agua potable a las familias, el presidente municipal Leo Montañez impulsa la rehabilitación del tanque 114, ubicado en el fraccionamiento Palomino Dena, proyecto que beneficiará a miles de personas de esta parte del oriente de la ciudad con un servicio más eficiente.

Leo Montañez explicó que a través del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) se hacen trabajos de impermeabilización del tanque, instalación de una nueva escalera de acceso, así como de colocación de tapas de paso de hombre y venteos en el techo, acciones que permitirán conservar la infraestructura en óptimas condiciones, facilitar las labores de inspección y mantenimiento y proteger el agua almacenada de agentes externos.

Se invierte en estas obras un recurso superior a 600 mil pesos, proveniente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) 2026.

El presidente municipal indicó que de manera complementaria, en esta misma zona MIAA realiza una interconexión de 6 metros lineales en la red de agua potable, obra que fortalecerá el funcionamiento del sistema hidráulico al optimizar la conducción y distribución del agua. En conjunto con la rehabilitación del tanque, estas acciones permitirán mejorar la continuidad del servicio, brindar una mayor estabilidad en la presión y reforzar la capacidad de respuesta de la red ante las necesidades de las familias de Palomino Dena y colonias aledañas.

Para concluir resaltó que MIAA impulsa obras que modernizan la infraestructura hidráulica del municipio, con el compromiso de ofrecer un servicio de agua potable cada vez más eficiente, seguro y de calidad, en beneficio de las y los aguascalentenses.