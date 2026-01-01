Leo Montañez impulsa mejoras en la red hidráulica de El Periodistas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con el compromiso de mejorar el servicio de agua potable para las familias de Aguascalientes, el presidente municipal Leo Montañez impulsa la rehabilitación de la red hidráulica en el fraccionamiento Periodistas, que permitirá una mejor conducción del vital líquido y desempeñar cómodamente las labores de aseo personal y del hogar.

Dijo que los trabajos se llevan a cabo en las calles Editorialistas, Reporteros, Correctores, Diseñadores, Impresores y Radiodifusores, donde se sustituirán 2 mil 066 metros lineales de tubería de agua potable y se instalarán 540 tomas domiciliarias, para beneficiar directamente a todos los habitantes de esta parte del suroriente de la ciudad capital.

Leo Montañez explicó que estas acciones permitirán mejorar la presión del agua, reducir fugas y brindar un servicio más eficiente y confiable para los vecinos de la zona, además de fortalecer la infraestructura hidráulica.

A través del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) se ejerce una inversión de más de 8 millones 100 mil pesos de recursos FAISMUN para llevar a cabo estos trabajos.

De esta manera, el presidente municipal refrenda su compromiso de modernizar la red de agua potable y alcantarillado, y de impulsar obras que se traduzcan en mejores servicios y una mayor calidad de vida para las familias de Aguascalientes.