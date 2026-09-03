Leo Montañez inaugura Centro de Infancia Feliz en Santa Anita

Como parte de los compromisos cumplidos en el marco del Segundo Informe de Actividades, el presidente Leo Montañez fortalece las acciones orientadas a la salud emocional de las niñas, niños y adolescentes con la apertura del nuevo Centro de Infancia Feliz Santa Anita, una obra estratégica para acercar la atención psicológica especializada y gratuita, implementada principalmente de forma preventiva, para la zona nororiente del municipio capital.

Leo Montañez estableció que «cuidar la salud emocional de las niñas, niños y adolescentes es la inversión más valiosa para el futuro de Aguascalientes».

La regidora Alejandra Orozco Ramírez y el doctor Héctor Grijalva Tamayo, director del área de Salud Mental del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) destacaron la visión del presidente municipal Leo Montañez al convertirse en el primero en poner al centro de la agenda la salud emocional de las familias al implementar el primer Instituto Municipal de Salud Emocional en el país.

En su mensaje, Brenda Barrientos Delgado, titular del IMASAM informó que este centro brindará atención psicológica gratuita desde los cuatro hasta los 14 años de edad. Las instalaciones cuentan con consultorios de psicología, oficina de trabajo social, salas de juego y una sala de cámara de Gesell, así como recepción y un jardín.

Este Centro se encuentra ubicado en avenida Parque Vía Oriente s/n, casi esquina avenida Gabriela Mistral Santa Anita I, a un costado del Parque “Santa Anita”. Con un horario de lunes a viernes, de 7:00 de la mañana a 14:30 horas y el teléfono de atención es 449 975 42 76.

A través de los cuatro Centros de Infancia Feliz, la actual administración municipal ha consolidado una red de acompañamiento emocional que prioriza el desarrollo integral de las infancias y juventudes. Durante este periodo, se registraron más de 27 mil 600 sesiones psicológicas infantiles, familiares y grupales, beneficiando de manera directa a más de 16 mil 200 personas.

Con la apertura del quinto Centro de Infancia Feliz, el gobierno municipal expande la infraestructura de salud mental para atender necesidades emocionales, conductuales y de convivencia de forma cálida, cercana y completamente gratuita. Esta inauguración reafirma la visión de Leo Montañez de construir una ciudad con un entorno seguro, humano y con mayores oportunidades de desarrollo integral para la niñez y sus familias.

En el evento estuvieron presentes la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, los regidores Juan Antonio González Guerrero, Juan Manuel Gómez Morales, Alejandro Serrano Almanza, Leslie Atilano Tapia, Gustavo Granados Corzo, Cindy Alejandra Ruvalcaba de Loera, así como integrantes del Consejo de la Ciudad y del gabinete municipal.