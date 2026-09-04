Leo Montañez reconoce aporte de comunidad artística a Aguascalientes

La tarde de este jueves las puertas de Palacio Municipal se abrieron para recibir a la comunidad artística y cultural de la ciudad, en un encuentro promovido por el presidente municipal, Leo Montañez en el marco de su Segundo Informe de Actividades.

Leo Montañez expresó el privilegio que representa el coincidir en un mismo espacio con personas de gran trayectoria y aprender de sus experiencia, sus motivaciones pero sobre todo, el cómo tender puentes ante las complejidades que se presenta en la sociedad a través de las disciplinas artísticas.

«Estamos muy motivados, con un gran entusiasmo de escuchar sus participaciones. Creo que la historia y la cultura deben unirnos como comunidad», refirió el presidente municipal durante su mensaje.

Reconoció que Aguascalientes desde su fundación se ha caracterizado por ser semillero de grandes artistas; en la actualidad, es un motivo de gran satisfacción encontrar un nutrido ecosistema cultural y artístico en los centros educativos, con con los que cuenta el IMAC.

«Gracias por todo lo que hacen, gracias por llevar la cultura a todos los rincones del municipio. Gracias porque los niños pueden descubrir el mundo que les rodea».

El titular del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), Iván Sánchez Nájera aprovechó este encuentro multidisciplinario para reiterar que detrás de cada centro cultural, cada festival, encuentro, publicación editorial, de cada orquesta infantil y juvenil, hay un equipo de personas que cree fielmente en el poder transformador del arte en la sociedad.

Finalmente, en compañía de regidores, Leo Montañez reiteró que el respaldo a los artistas de Aguascalientes es una apuesta por una mejor sociedad.