Leo Montañez refrenda su compromiso con el bienestar animal en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Como parte del compromiso con el cuidado de las mascotas el presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, impulsa campañas de esterilización a través de las cuales fomenta la tenencia responsable de animales de compañía y la empatía con la salud de perros y gatos.

Tan solo durante 2026 se han realizado dos mil 795 esterilizaciones caninas y felinas gratuitas y a bajo costo a través del Departamento de Salud y Bienestar Animal, el Hospital Veterinario Municipal y el Quirófano Veterinario Móvil.

En el Departamento de Salud y Bienestar Animal, este 2026 se han realizado 680 esterilizaciones a bajo costo, una opción para los ciudadanos que viven al norte de la ciudad. Se ubica en avenida Alcaldes s/n en el fraccionamiento Luis Ortega Douglas, con horario de atención para este servicio de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, y para solicitar mayores informes está disponible el número 449 972 44 12.

Leo Montañez explico que el Quirófano Veterinario Móvil ha realizado este año 593 servicios de esterilización, el procedimiento es gratuito y se acerca a las colonias y comunidades donde es más dificil acceder a este servicio, además ofrecen servicios de desparasitación, vacunación antirrábica y orientación médica veterinaria.

Por su parte, el Hospital Veterinario Municipal ha realizado en 2026 un total de mil 522 intervenciones, se ubica al sur de la ciudad en José María Chávez s/n Prados de Villa Asunción, atiende de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas. En este espacio, bajo valoración médica se pueden esterilizar razas braquicéfalas. Para solicitar más informes las personas se pueden comunicar al 449 624 16 16.

Adicionalmente, el Municipio de Aguascalientes a traves de la Coordinación General de Salud apoya en la logistica para realizar esterilizaciones sin costo en conjunto con la Secretaria de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), las cuales se llevan a distintas zonas de la ciudad para evitar la sobrepoblación canina y felina, en lo que va del presente año se han realizado bajo esta modalidad mil 166 servicios.

El presidente municipal recalcó que se dará continuidad al trabajo en beneficio de la salud de las mascotas y mencionó que para acceder a estos beneficios, las personas interesadas pueden consultar las páginas de Municipio de Aguascalientes y de la Coordinación General de Salud para conocer las fechas y lugares en donde realizarán los próximos servicios.