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30 agosto, 2026
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Leo Montañez rehabilita más de 30 parques en diferentes colonias

El presidente municipal Leo Montañez, impulsó la construcción de más y mejores espacios recreativos y deportivos, en beneficio de las familias de Aguascalientes.

En el marco del Segundo Informe, Leo Montañez, informó que en sus administraciones municipales se han construido y rehabilitado 35 parques en diferentes colonias y zonas de la ciudad, para que más niñas, niños y jóvenes puedan practicar algún deporte o disfrutar de momentos de diversión y esparcimiento.

El presidente municipal dijo que con la construcción de estos parques se apuesta a la activación física y a tener espacios más dignos que contribuyan al desarrollo integral de todas las personas.

De igual manera, Leo Montañez impulsó la construcción y rehabilitación de 26 canchas de fútbol, béisbol y tochito, con pasto sintético; se trata de modernos y funcionales espacios deportivos para el disfrute de las familias, pues cuentan con toda la infraestructura complementaria, como iluminación y malla perimetral, entre otros.

Estos espacios marcan la diferencia en una ciudad donde las infancias y juventudes tengan la oportunidad de jugar, crecer y desarrollarse en lugares modernos y dignos.