Leo Montañez se reúne con empresarios en C4, buscando un Aguascalientes seguro

Entre los sellos de la administración del presidente municipal, Leo Montañez, está el compromiso de trabajar por un Aguascalientes más seguro, que se traduce en certezas a quienes apuestan en generar desarrollo para la comunidad.

Leo Montañez en el marco de su Segundo Informe de Actividades, se reunió con representantes del sector empresarial en las instalaciones del C4 Municipal, donde destacó la formación constante de nuevos elementos comprometidos en mantener los índices de paz y de tranquilidad social que hoy se gozan en la ciudad.

En este sentido, dijo que «vivir en un Aguascalientes seguro es un trabajo que requiere decisión, empuje y fortaleza, mediante acciones de prevención con la participación activa de los Comités del Buen Orden, mejoras del equipamiento táctico y renovación del parque vehicular e incremento de la fuerza policial».

Durante el encuentro, los invitados coincidieron en la disposición de colaborar con las autoridades municipales en las acciones de prevención, mediante la conectividad con el C4 que permita una reacción inmediata para neutralizar cualquier riesgo.

Ante integrantes del sector privado, Leo Montañez reiteró que la seguridad pública es una labor intensa que no admite distracciones, pausas ni vacilaciones.

Finalmente, el presidente municipal agradeció a los asistentes por el interés en conocer que con visión se logró una transformación histórica de la corporación a través de estrategias focalizadas a la paz social, la seguridad en los hogares, escuelas, centros de trabajo y negocios.