Libera Italia 130 mil pulpos en el Adriático para frenar invasión de cangrejo azul

Redacción

Italia.-Con el objetivo de contener la proliferación del cangrejo azul (Callinectes sapidus), especie invasora que ha generado pérdidas por cerca de 200 millones de euros en el sector pesquero y acuícola italiano, la Región de Emilia-Romaña y la Universidad de Bolonia implementaron el proyecto de control biológico Octo-Blu. La estrategia consiste en la cría en laboratorio y liberación de más de 130 mil ejemplares jóvenes de pulpo común (Octopus vulgaris) en las aguas del mar Adriático para reforzar la presencia de sus depredadores naturales.

El avance del cangrejo azul, originario de las costas atlánticas americanas y cuya llegada se atribuye al transporte en aguas de lastre de embarcaciones, afecta principalmente la producción de almejas y mejillones en el delta del Po y el Adriático septentrional. En la región de Emilia-Romaña, los daños a las explotaciones de moluscos superan los 17 millones de euros desde 2022, derivado del consumo de moluscos jóvenes por parte de los crustáceos, favorecidos por el incremento en la temperatura del agua y su alta tasa de reproducción.

Las liberaciones de los cefalópodos se realizaron durante junio y agosto de 2026 en zonas de barreras artificiales sumergidas frente a las costas de Cesenatico y Riccione, estructuras diseñadas para proveer refugio en los fondos arenosos y mitigar la tasa de mortalidad inicial de la especie. Pruebas previas de laboratorio demostraron que ejemplares jóvenes de pulpo cuentan con la capacidad de predar sobre cangrejos azules de hasta 400 gramos, por lo que el proyecto mantendrá un seguimiento científico para determinar el nivel de supervivencia e impacto de la medida en la cadena alimentaria costera.

Fotografía National Geoghapic