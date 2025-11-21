Líderes tecnológicos alertan por “irracionalidad” en la carrera de la IA

Redacción

El discurso en Silicon Valley dio un giro en los últimos meses. Tras años de crecimiento sin freno en la inversión en inteligencia artificial, los principales líderes tecnológicos comienzan a admitir que el sector podría estar inflándose más allá de lo sostenible. Sundar Pichai, CEO de Alphabet, fue el último en sumarse a esa preocupación al reconocer que, aunque la industria vive un “momento extraordinario”, también está marcada por una clara “irracionalidad”. Su advertencia fue directa: “Creo que ninguna compañía va a ser inmune, incluidos nosotros”.

Pichai no es el único que traza paralelos con la burbuja de las puntocom de finales de los 90. Mark Zuckerberg y Sam Altman comparten el diagnóstico: la tecnología es real, transformadora y con un potencial indiscutible, pero las valoraciones financieras se han desconectado de la realidad, como ocurrió antes del colapso del 2000. “Podemos echar la vista atrás con Internet. Claramente hubo un exceso de inversión, pero ninguno de nosotros cuestionaría su trascendencia”, dijo Pichai a la BBC.

Lo que sorprende en esta ocasión no es el temor al estallido, sino la reacción de la industria, que en lugar de desacelerar parece pedir un rescate preventivo. Jensen Huang, CEO de NVIDIA, advirtió en Londres que “China va a ganar la carrera de la IA” si Occidente no flexibiliza regulaciones y acelera la construcción de centros de datos. La Casa Blanca ha asegurado que no rescatará a empresas del sector, pero la presión aumenta. Sarah Friar, directora financiera de OpenAI, llegó incluso a sugerir que esperaban apoyo gubernamental en infraestructura, aunque luego matizó que su comentario había sido “confuso”.

Pichai también expuso la gravedad del consumo energético: las necesidades eléctricas de la IA serán “inmensas”, al grado de que Google admite que incumplirá sus metas climáticas en el corto plazo. Aun así, pidió a los gobiernos impulsar nuevas fuentes de energía para no limitar el crecimiento económico.

Mientras tanto, el miedo a un desplome se extiende entre analistas. Figuras como Michael Burry ya apuestan en contra de NVIDIA, y críticos como Ed Zitron sostienen que los gigantes tecnológicos solo buscan quedar “en el lado correcto de la historia” ahora que el exceso de inversión es evidente.

A pesar de todo, Pichai asegura que Google está mejor posicionada que sus competidores gracias a su modelo integrado, que va desde sus propios chips y los datos de YouTube hasta sus modelos de IA, con Gemini 3 Pro como líder del mercado. Pero la dependencia económica de Estados Unidos respecto al sector es ya tan grande que, sin la construcción de centros de datos, el crecimiento del PIB habría sido apenas del 0.1 por ciento en 2025.