Ligan operativos de seguridad por el Buen Fin y entrega de aguinaldos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.—Con el arranque del Buen Fin y posteriormente la llegada de las primeras entregas de aguinaldos y el incremento natural de dinero en las calles durante la temporada decembrina, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) activó desde este momento un operativo especial que se mantendrá vigente hasta el 6 de enero, con el fin de prevenir delitos y brindar condiciones seguras a trabajadores, comercios y empresas.

El titular de la corporación, Antonio Martínez Romo, informó en entrevista colectiva que en el caso de Buen Fin que arrancó este día, más de 700 policías estatales participan en este despliegue, apoyados por sistemas tecnológicos de monitoreo y comunicación. Explicó que el periodo exige redoblar esfuerzos debido al aumento de transacciones, retiros bancarios y traslados de valores que suelen registrarse por las compras naturales de este programa.

Martínez Romo destacó que uno de los ejes centrales del operativo es proteger a las empresas y a quienes manejan grandes cantidades de efectivo, por lo que la SSPE mantiene disponible el servicio de custodia de valores, con el objetivo de evitar robos durante el traslado de dinero relacionado con el pago de aguinaldos y las ventas de temporada.

El funcionario exhortó a trabajadores, comerciantes y ciudadanía en general a tomar precauciones, planear sus movimientos financieros y acercarse a los servicios de acompañamiento que ofrece la institución. La meta, dijo, es llegar al 6 de enero “con saldo blanco” en uno de los periodos con mayor actividad económica del año.