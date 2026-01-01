Listo el operativo Escuela Segura en Aguascalientes: SSPM

Comunicado



Aguascalientes, Ags.- El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que desde temprana hora se desplegarán elementos de la Policía Estatal y de las corporaciones municipales que forman parte del Mando Coordinado, con presencia en escuelas y comunidades de todo el estado.



Detalló que el operativo contempla vigilancia en los alrededores de planteles de preescolar, primaria y secundaria, especialmente durante los horarios de entrada y salida, así como la instalación de unidades en puntos estratégicos.



Asimismo, elementos del Mando Coordinado, de la Policía Metropolitana y de la Policía Vial apoyarán en las principales zonas escolares para agilizar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.



Finalmente, destacó que el objetivo es que las y los estudiantes regresen a las aulas con seguridad y que las familias cuenten con el acompañamiento de las corporaciones policiales durante el inicio del nuevo ciclo escolar.