Liverpool acuerda fichaje de Bradley Barcola por 163 millones de dólares

Redacción

El Liverpool se encuentra muy cerca de cerrar con el Paris Saint-Germain el traspaso del extremo francés Bradley Barcola, según informaron fuentes a ESPN. El atacante galo se consolidó como el objetivo principal de los Reds en el presente mercado de pases y las negociaciones progresan para cerrar un acuerdo por un valor total de 120 millones de libras (163 millones de dólares).

El acuerdo contemplaría una cifra fija de 100 millones de libras más 20 millones adicionales en variables, un monto considerablemente menor a los 145 millones de libras que la directiva del PSG había exigido inicialmente para desprenderse del jugador.

El segundo fichaje más costoso en la historia del club

De concretarse la transacción, Barcola se convertirá en la segunda incorporación más cara en los anales del conjunto de Anfield, ubicándose únicamente por detrás del delantero sueco Alexander Isak, quien llegó la temporada pasada procedente del Newcastle United a cambio de 125 millones de libras (170 millones de dólares).

Barcola, a quien le restan dos años de contrato con la escuadra parisina, viene de ser una pieza clave en la consecución del doblete de la Ligue 1 y la Champions League. Asimismo, el atacante formado en las fuerzas básicas del Lyon firmó una notable actuación con la selección de Francia en la Copa del Mundo de 2026 —donde el combinado galo finalizó en la cuarta posición— tras registrar tres anotaciones en ocho compromisos. Pese a su rendimiento, el jugador buscaba una salida hacia un club que le garantizara la titularidad ante la elevada competencia interna en el esquema del PSG.

Antes de avanzar decisivamente por Barcola, la directiva del Liverpool vio rechazadas dos ofertas formales por el gambiano Yankuba Minteh por parte del Brighton & Hove Albion, además de haber sondeado la situación del senegalés Ismaïla Sarr, actual futbolista del Crystal Palace.

Con información de ESPN

Foto: Instagram.