Llamadas falsas cuestan a Cruz Roja más de 2 mdp al año

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Las llamadas falsas o activaciones que terminan en la cancelación de ambulancias representan un gasto que podría superar los 2 millones de pesos al año para la Cruz Roja en Aguascalientes, de acuerdo con el coordinador de Socorros de la institución, Daniel Montes Favela.

Explicó en conferencia informativa que actualmente se registran entre 100 y 120 llamadas falsas o servicios cancelados cada mes, cifra que, aunque representa una disminución importante respecto a años anteriores, continúa generando un impacto económico para la institución.

Montes Favela señaló que anteriormente llegaron a contabilizarse hasta 400 llamadas de este tipo en un solo mes. Aunque no todas necesariamente implican que una ambulancia llegue a desplazarse, las activaciones representan recursos y personal destinados a responder a emergencias que finalmente no requieren el servicio.

Detalló que la activación por cada ambulancia para atención de servicios le cuesta a la institución sobre mil 600 pesos.

Ante esta situación, hizo un llamado a la población a utilizar responsablemente los números de emergencia y evitar solicitar ambulancias cuando el caso pueda resolverse mediante orientación telefónica o mediante un traslado por medios propios, así como evitar las bromas.

El coordinador destacó que la coordinación con el 911 y el uso de herramientas tecnológicas, como videollamadas a través de WhatsApp, han permitido realizar una valoración más precisa y reducir las activaciones innecesarias.

A través de estas herramientas, los operadores pueden incluso brindar instrucciones en tiempo real para realizar maniobras de RCP o atender una obstrucción de la vía aérea mientras llega la ayuda.