Llaman a vacunarse contra influenza y Covid ante descenso de temperaturas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El director del Hospital Miguel Hidalgo, Francisco Javier Magos Vázquez, hizo un llamado a la población para acudir a vacunarse contra la influenza y el Covid, al señalar que estas dosis no impiden el contagio, pero sí reducen de manera significativa el riesgo de presentar cuadros graves, saturación hospitalaria e incluso fallecimientos.

Magos Vázquez desmintió, en entrevista colectiva, las creencias que persisten en algunos sectores de la población, quienes evitan vacunarse bajo la idea de que las dosis provocan “gripes fuertes”. Aclaró que ninguna vacuna causa la enfermedad que busca prevenir; aunque pueden presentarse reacciones, estas varían de persona a persona y no representan un contagio del virus original.

El director del nosocomio insistió en que se trata de un mito que desalienta la vacunación y pone en riesgo la salud pública. Por ello, recomendó acudir a los centros de salud para aplicarse las vacunas disponibles, especialmente ante el inicio de la temporada de bajas temperaturas.