Lleva Tere Jiménez apoyo habitacional a familias de Rincón de Romos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, supervisó los avances en la construcción de dos nuevos desarrollos habitacionales en el municipio de Rincón de Romos, que junto con los que se edifican en San Francisco de los Romo y en la capital del estado, suman un total de 840 viviendas en beneficio de más de 3 mil personas.

Estas obras forman parte de las acciones que impulsa la actual administración estatal para ampliar las oportunidades de las familias de Aguascalientes de contar con una vivienda digna y un patrimonio propio.

“Todas las familias de Aguascalientes merecen contar con un hogar digno, porque todos los días trabajan y se esfuerzan para salir adelante. En estas viviendas podrán disfrutar de un espacio seguro, cómodo y tranquilo. Tenemos muchas solicitudes de familias que buscan contar con un hogar propio; por eso, vamos a seguir trabajando en equipo para ampliar la oferta de vivienda social en todo el estado”, señaló.

Durante el recorrido, Tere Jiménez visitó La Arbolada y Villa de la Santa Cruz en la cabecera municipal de Rincón de Romos. En estos dos desarrollos habitacionales, se contempla la construcción de 558 viviendas que beneficiarán a más de 2 mil personas.

Estos complejos se suman a El Barranco en San Francisco de los Romo, que se construye en conjunto con el Infonavit; y a Punta Olivos en el fraccionamiento Rodolfo Landeros, en el municipio de Aguascalientes. En estos dos espacios, se contempla la construcción de 282 viviendas en beneficio de más de mil personas.

Gabriela Caudel de Luna, directora general del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), resaltó que se trabaja para generar más opciones de vivienda y atender la demanda de las familias que buscan formar su propio patrimonio.

“Para nosotros es muy importante ofrecer opciones que respondan a las necesidades de la ciudadanía; por eso, se están construyendo diferentes modelos de vivienda, de dos pisos y también de un piso, algunos con la posibilidad de ampliarse conforme los requerimientos de cada familia”, finalizó Caudel de Luna.

En los recorridos de supervisión, también estuvieron presentes Amisadai Castorena Romo, Salvador Maximiliano Ramírez Hernández y Jedsabel Sánchez Montes, diputados locales; Guillermo de la Torre Sifuentes, secretario de Planeación, Participación y Desarrollo del Estado (Seplade); Mario Guevara Palomino, director de Hábitat y Vivienda Social del IVSOP, y César Adrián Jaime Valdivia, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Aguascalientes.