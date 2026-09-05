Lluvias afectan a casi 30 domicilios en Aguascalientes esta semana

Ikuaclanetzi Cardona González

Aguascalientes, Ags.- Casi 30 domicilios han reportado afectaciones relacionadas con las lluvias registradas durante esta semana, así lo dio a conocer Eduardo Muñoz de León, director de Protección Civil Estatal.

De esta cifra, aproximadamente 20 viviendas corresponden a San Francisco de los Romo, donde el desbordamiento de un bordo ubicado en La Ribera provocó afectaciones tanto en domicilios como en algunas fábricas.

El resto de los reportes, alrededor de ocho domicilios, se concentró en distintos puntos del oriente de esta capital, donde las precipitaciones han tenido mayor presencia durante los últimos días.

En entrevista Muñoz de León señaló que las afectaciones registradas en la capital no estuvieron relacionadas con el desbordamiento de la red de drenaje exterior.

Explicó qué, hasta el momento, los reportes corresponden a problemas dentro de los propios domicilios.

El director estatal de Protección Civil aseveró que se espera continúen las lluvias durante los próximos días y ademas también podrían presentarse precipitaciones durante la próxima semana, principalmente por la tarde y noche.

Indicó que, hasta el momento, las lluvias han sido entre ligeras y moderadas, lo que ha permitido que disminuyan algunos niveles de encharcamiento cuando dejan de presentarse precipitaciones.