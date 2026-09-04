Lluvias elevan hasta en mil los reportes semanales de baches

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con el regreso de las lluvias se provocaun repunte importante en los reportes de baches en la ciudad de Aguascalientes, al pasar de un promedio de entre 400 y 500 solicitudes semanales hasta cerca de mil, indicó el secretario de Obras Públicas del Municipio, Miguel Ángel Huizar Botello.

Explicó en entrevista que durante la semana pasada se registraron menos de 400 reportes; sin embargo, la experiencia de temporadas anteriores muestra que las precipitaciones prácticamente duplican los avisos relacionados con daños en el pavimento.

El Municipio cuenta además con una bolsa adicional de 24 millones de pesos que permitirá comenzar, a partir de la próxima semana, trabajos de rehabilitación más amplios en aquellos puntos donde las condiciones de la superficie ya no pueden resolverse únicamente mediante bacheo.

Huizar Botello destacó que, antes de este nuevo periodo de lluvias, se había atendido más del 90 por ciento de los desperfectos reportados, por lo que las principales vialidades y entradas a la capital se mantienen en buenas condiciones. Asimismo, aseguró que los baches generados durante la temporada anterior ya fueron reparados.

La dependencia llamó a los automovilistas a reportar nuevos daños en el pavimento mediante el 072 para facilitar su atención.