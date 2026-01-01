Localizan a menor desaparecido en Aguascalientes

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- Oficiales de la Policía Municipal localizaron a un menor de edad que contaba con una ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado, tras percatarse durante un recorrido de vigilancia de la presencia de un joven que coincidía con las características del reporte.

Los hechos se registraron cuando los elementos realizaban labores de prevención y vigilancia. Al circular sobre la calle Licenciado Benito Juárez, en su cruce con la calle General Álvaro Obregón, en la Zona Centro, observaron a un adolescente cuyas características físicas correspondían con las de una persona buscada por la autoridad ministerial.

Ante esta situación, los oficiales se aproximaron para entrevistarlo y tras corroborar sus datos generales, se confirmó que se trataba de Juan de 16 años de edad, quien contaba con un reporte de búsqueda vigente.

Durante la entrevista, el menor manifestó a los policías que tenía varias horas de haber salido de su domicilio. Por ello, siguiendo los protocolos de actuación y con el objetivo de salvaguardar su integridad física, fue resguardado y trasladado ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Una vez en las instalaciones ministeriales, se dio formal aviso de su localización y se iniciaron los trámites conducentes, encargándose el personal especializado de establecer contacto con sus familiares para informarles sobre su aparición y continuar con los procedimientos legales correspondientes.