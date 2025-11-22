26 C
Aguascalientes
22 noviembre, 2025
Tendencias

Grupo armado roba 2 camionetas en Aguascalientes, abandonan una

Ya viene el 6to Festival de la Gordita en JM

Jesús María inaugura la calle Arroyo en la colonia Los…

Tere Jiménez impulsa la tecnificación del campo

Muere motociclista embestido por camioneta en San Francisco de los…

Habrá jornada de renovación de licencias en el Ejido Peñuelas

Sábado en tu Comunidad en Calvillo llega al Terrero de…

Negocia Necaxa llegada de Martín Varini como nuevo técnico

Programan mantenimiento a pasos a desnivel de Aguascalientes para 2026

Detienen a pareja con droga y rifle en Aguascalientes

Localizan a persona de la tercera edad extraviado

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Policía Municipal de Aguascalientes brindó apoyo oportuno a una persona de la tercera edad que fue localizada desorientada sobre las calles Estrella Polar y Libra, luego de que habría salido de su domicilio sin recordar cómo regresar.

Al percatarse de la situación, los oficiales aseguraron al adulto mayor para garantizar su integridad física y, tras recabar la información correspondiente, lo trasladaron hasta la colonia San Marcos, donde fue entregado de manera segura a sus familiares.

Con acciones como esta, la Policía Municipal de Aguascalientes reafirman su compromiso con la ciudadanía, priorizando la protección de grupos vulnerables y fortaleciendo la confianza de la sociedad en su corporación.