Localizan a persona de la tercera edad extraviado

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Policía Municipal de Aguascalientes brindó apoyo oportuno a una persona de la tercera edad que fue localizada desorientada sobre las calles Estrella Polar y Libra, luego de que habría salido de su domicilio sin recordar cómo regresar.

Al percatarse de la situación, los oficiales aseguraron al adulto mayor para garantizar su integridad física y, tras recabar la información correspondiente, lo trasladaron hasta la colonia San Marcos, donde fue entregado de manera segura a sus familiares.

Con acciones como esta, la Policía Municipal de Aguascalientes reafirman su compromiso con la ciudadanía, priorizando la protección de grupos vulnerables y fortaleciendo la confianza de la sociedad en su corporación.