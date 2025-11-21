Localizan hombre sin vida en una pileta en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Un hombre fue localizado muerto en un pequeño estanque de agua en una ladrillera ubicada sobre la carretera estatal 68 que conduce a la comunidad Norias de Ojocaliente.

Los hechos fueron reportados al filo de las 8:30 de la mañana, en un predio ubicado en la comunidad de San Miguelito en la zona rural oriente de esta capital.

El fallecido respondía al nombre de Ricardo Roque de 23 años de edad, el cual fue localizado flotando en la pileta de agua por una persona que se disponía a iniciar sus labores en la ladrillera.

Tras el reporte acudieron Policías Municipales, Estatales y paramédicos del 080 que tras su arribó certificaron la ausencia de signos vitales.

Más tarde personal de Servicios Periciales hizo acto de presencia para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al SEMEFO para realizar la necropsia de ley.

Hasta el momento se desconoce sí el hoy occiso cayó a la pileta y ya no pudo salir o su cuerpo fue arrojado ya sin vida por desconocidos.