22 C
Aguascalientes
18 agosto, 2026
Tendencias

Japón paga millones por mudarse de la ciudad al campo

Los 5 habitantes más amados de La Casa de los…

Hoteleros piden planear con mayor anticipación la Feria Internacional del…

Diputado promotor de nuevo municipio en Aguascalientes no acude a…

Cuestionan uso de símbolos religiosos en promoción de nuevo antro…

Más de 100 menores han sido integrados exitosamente a familias…

Desciende precipitación en Aguascalientes durante julio

Va para largo limpieza de lirio presa Abelardo Rodríguez: Sedrae

Banda de delincuentes saquen vivienda en Jardines de la Concepción…

Leo Montañez supervisa obras de alcantarillado en la colonia San…

Los 5 habitantes más amados de La Casa de los Famosos México

Redacción

Ciudad de México.-Karina Torres encabeza las preferencias del público en la cuarta semana de La Casa de los Famosos México con un 20% de los votos en el sondeo realizado por Vaya Vaya. En una medición enfocada en registrar a los participantes más apreciados —y no a los nominados a expulsión—, el comentarista Memo Schutz ocupa la segunda posición con un 18%, seguido de cerca por el diseñador Aldo Rendón con un 17%. Entre estos tres habitantes acumulan más de la mitad de la simpatía de la audiencia.

El listado de los cinco más populares se completa con Massad, quien registra un 11%, y el cantante Yahir con un 10%, sosteniendo este último su respaldo ciudadano pese a las controversias internas vinculadas con la administración de los insumos y la despensa. Por debajo de este bloque, Flor Vigna obtiene un 6% de las menciones, seguida por Gema Garoa con un 5%. En conjunto, el grupo de los cinco integrantes más respaldados concentra el 76% de la votación global.

En los peldaños inferiores de la tabla se encuentra Yanet García con un 3%, mientras que Luis Chaparro, Mariana Ochoa, Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia alcanzaron un 2% individual. Con únicamente un 1% figuran Ese Pérez y Brianda. El sondeo revela una brecha de 20 puntos porcentuales entre la cima de la preferencia y los niveles más bajos de apoyo dentro del reality.

El cierre del listado lo marca el actor Moisés Peñaloza al registrar un 0% en la medición de afecto de los espectadores. A pesar de que en la tercera semana el participante consiguió la inmunidad tras ganar el reto de salvación y salir de la lista de nominados, la encuesta refleja que dicho avance estratégico no se ha traducido en respaldo por parte de los seguidores del programa.