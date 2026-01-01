Los 5 habitantes más amados de La Casa de los Famosos México

Redacción

Ciudad de México.-Karina Torres encabeza las preferencias del público en la cuarta semana de La Casa de los Famosos México con un 20% de los votos en el sondeo realizado por Vaya Vaya. En una medición enfocada en registrar a los participantes más apreciados —y no a los nominados a expulsión—, el comentarista Memo Schutz ocupa la segunda posición con un 18%, seguido de cerca por el diseñador Aldo Rendón con un 17%. Entre estos tres habitantes acumulan más de la mitad de la simpatía de la audiencia.

El listado de los cinco más populares se completa con Massad, quien registra un 11%, y el cantante Yahir con un 10%, sosteniendo este último su respaldo ciudadano pese a las controversias internas vinculadas con la administración de los insumos y la despensa. Por debajo de este bloque, Flor Vigna obtiene un 6% de las menciones, seguida por Gema Garoa con un 5%. En conjunto, el grupo de los cinco integrantes más respaldados concentra el 76% de la votación global.

En los peldaños inferiores de la tabla se encuentra Yanet García con un 3%, mientras que Luis Chaparro, Mariana Ochoa, Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia alcanzaron un 2% individual. Con únicamente un 1% figuran Ese Pérez y Brianda. El sondeo revela una brecha de 20 puntos porcentuales entre la cima de la preferencia y los niveles más bajos de apoyo dentro del reality.

El cierre del listado lo marca el actor Moisés Peñaloza al registrar un 0% en la medición de afecto de los espectadores. A pesar de que en la tercera semana el participante consiguió la inmunidad tras ganar el reto de salvación y salir de la lista de nominados, la encuesta refleja que dicho avance estratégico no se ha traducido en respaldo por parte de los seguidores del programa.