Luis Chaparro, sexto eliminado de La Casa de los Famosos 2026

Redacción

Ciudad de México.- La tensión se apoderó una vez más de la gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2026. Tras una jornada de votación sumamente reñida, la decisión del público se dio a conocer y el periodista e influencer Luis Chaparro se convirtió en el sexto eliminado de la competencia.

La lista de nominados de la semana estuvo integrada por cinco participantes: Ernesto Laguardia, Mariana Ochoa, Karina Torres, Gema Garoa y el propio Luis Chaparro. Conforme avanzó la transmisión, los concursantes salvados fueron retornando uno a uno a la casa por decisión de la audiencia.

Un carrusel de infarto

La primera en ser salvada por el voto del público fue la cantante Mariana Ochoa, lo que generó de inmediato gestos de sorpresa e impacto entre los nominados que permanecían en la sala de eliminación, particularmente en Gema Garoa y Luis Chaparro.

Posteriormente, tras el regreso de Ernesto Laguardia y Karina Torres, la definición final quedó concentrada en la recta del “carrusel”, donde Chaparro y Garoa esperaron el veredicto definitivo.

Finalmente, se anunció que Gema Garoa recibió el respaldo de los televidentes para reincorporarse al juego, dejando a Luis Chaparro sin la posibilidad de retornar y consolidando su salida del reality show.

Con información de lasestrellas.tv