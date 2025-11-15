Luis R Conriquez acude a la fiscalía de Jalisco por presunta apología del delito

Redacción

Jalisco.-Luis R. Conriquez, cantante de “corridos bélicos” se presentó el viernes ante la fiscalía de Jalisco para declarar por su posible comisión del delito de apología contra el crimen durante su presentación en las Fiestas de Octubre el pasado 1 de noviembre.

A través de un comunicado, la fiscalía informó que el músico interpretó una canción cuya letra podría enaltecer la actividad criminal, sin detallar a cuál se referían. https://81873987388d5f4aaaf70251246aac61.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html?n=0

Cabe destacar que interpreté de “El Búho” se presentó dos días en el palenque de las Fiestas de Octubre, el 1 de noviembre como invitado de Gabito Ballesteros y el 2 de noviembre en su concierto individual.

Durante su presentación con Gabito Ballesteros ambos cantaron “Si no quieres no”, en la cual hace referencia a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, según videos difundidos por asistentes.

“A mí si me mandan los Guzmánes les hago un cagadero en caliente

Aquí no está pelada, yo ando y cuido a los jefes

La paciencia no es lo mío”, empieza la canción.

De acuerdo con las autoridades, la tarde del viernes, Luis R Conriquez fue citado por un agente del Ministerio Público de la vicefiscalía en Investigación especializada en concertación social que inició una investigación tras presuntamente haber cometido este delito. Sin embargo, el cantante se rehusó a comparecer.

Asimismo, con base en el artículo 142 del código penal de Jalisco, en caso de ser declarado culpable se le podría imponer de uno a seis meses de prisión.

Cabe recordar que Junior H, también acudió a la fiscalía jalisciense por su presunta comisión del delito de apología contra el crimen.

En redes sociales se viralizó el momento en que, también durante su participación en el palenque de Fiestas de Octubre, cantó ante sus fanáticos una cancuión dedicada al narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”.

Tras esto, el presidente municipal de Zapopan señaló que el cantante podría ser multado por la cantidad de 33 mil pesos.

En México, las canciones del género de “corridos bélicos” o “tumbados” han quedado restringidos debido a sus referencias criminales como parte de una estrategia en materia de seguridad con el objetivo de no promover la violencia.

Con información de Latinus