Lunes lluvioso se espera en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Inicio de semana con precipitaciones pluviales se tiene contemplado para este lunes en Aguascalientes, de acuerdo al pronóstico dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional.

De esta manera, se esperan lluvias fuertes y puntuales para nuestra entidad en el transcurso de este día; además de que se tendrán rachas de viento que pudieran alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora.

A nivel nacional, el panorama lluvioso se mantendrá en gran parte del país, con precipitaciones pluviales hasta en 21 entidades. Tome sus precauciones.