15.3 C
Aguascalientes
7 septiembre, 2026
Tendencias

Sala Alternativa de cine en Aguascalientes no cerrará 

Abogados ven como un sueño que se termine proyecto de…

Fuerte accidente en la 45 Norte deja dos lesionados 

Lunes lluvioso se espera en Aguascalientes

Obispo de Aguascalientes se enoja con fotógrafo en plena misa

Habrá candados a diputados para gastos en campañas: Valdivia

“Spider-Man: Nuevo Día” lleva seis semanas en la cima de…

Tres Centurias albergará Villa Navidad 2026, adelanta Ortega

Cierra diplomado en temas de responsabilidades administrativas

Trump propone rebautizar Nuevo México como “Nueva América”

Lunes lluvioso se espera en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Inicio de semana con precipitaciones pluviales se tiene contemplado para este lunes en Aguascalientes, de acuerdo al pronóstico dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional.

De esta manera, se esperan lluvias fuertes y puntuales para nuestra entidad en el transcurso de este día; además de que se tendrán rachas de viento que pudieran alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora.

A nivel nacional, el panorama lluvioso se mantendrá en gran parte del país, con precipitaciones pluviales hasta en 21 entidades. Tome sus precauciones.