Madonna supera a Taylor Swift en nominaciones a los Premios MTV

Redacción

La Reina del Pop vuelve a marcar el ritmo en los MTV Video Music Awards (VMA). Madonna se posicionó como la artista más nominada de la próxima edición al competir en 11 categorías, superando la presencia de Taylor Swift, quien acumuló nueve menciones.

Entre las candidaturas más destacadas de la intérprete figuran las de Artista del Año y Video del Añopor su trabajo en “Confessions II-The Film”. En esta última categoría se enfrentará directamente con Swift, quien compite con “The fate of Ophelia”, sencillo perteneciente a su álbum más reciente, “The life of a showgirl”.

Un duelo de leyendas con historial en los VMA

El cruce entre ambas figuras reúne a dos de las estrellas más galardonadas en la historia de la premiación:

Madonna: Acumula un total de 20 estatuillas “Moon Person”. Su relación con el certamen comenzó en 1986 con un reconocimiento a su papel pionero en la evolución del formato del videoclip, seguido en 1987 por el premio a Mejor Video Femenino por “Papa Don’t Preach”. Además, protagonizó uno de los momentos más icónicos de la televisión en la primera edición de los VMA (1984), al interpretar “Like a Virgin” vestida de novia sobre el escenario.

Taylor Swift: Llega a la contienda tras finalizar la gira de conciertos más taquillera de la historia. Actualmente suma 30 premios VMA a lo largo de su trayectoria, cifra con la que se mantiene empatada con Beyoncé como la artista más galardonada en la historia de estos galardones.

Más nominados y votación del público

Detrás de Madonna y Swift, la lista de aspirantes incluye a Ariana Grande —quien se llevó el galardón a Video del Año en la edición anterior— y a Sabrina Carpenter, ambas con siete nominaciones cada una.

Las votaciones para los fans ya se encuentran abiertas en línea para 13 de las categorías de este año. La ceremonia de entrega y el anuncio de los ganadores se llevarán a cabo el próximo 27 de septiembre, en una gala que se transmitirá en directo a través de las señales de CBS y MTV, además de su emisión por la plataforma de streaming Paramount+.

Con información de Reuters

Foto: Instagram.