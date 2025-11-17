Madres buscadoras cuestionan desempeño de Fiscalía de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Madres y familiares de personas desaparecidas en Aguascalientes cuestionaron el desempeño de la Fiscalía del Estado, en torno al manejo de información de denuncias, falta de cumplimiento en reuniones sostenidas yal seguimiento de peticiones de búsqueda.

En conferencia de medios, cuestionaron la postura del fiscal Manuel Alonso luego que minimizó una alerta de hallazgo de restos óseos hallados en la entidad las cuales en menos de 24 horas adjudicó a huesos de animales.

La activista Olivia Muñoz, quien tiene un hijo en calidad de desaparecido desde 2022, expuso que madres buscadoras tuvieron una reunión con autoridades estatales en donde se acordó la entrega de copias de carpetas a familias; lo cual nunca ocurrió.

“Lamentablemente no se cumplieron estos acuerdos en torno a las carpetas, pues realmente no sabemos qué hay dentro de esas carpetas y no se nos da información a las mamás buscadoras”, apostilló.

Por su parte, Andrea Esparza, hermana de Daniela Guadalupe y que se encuentra en calidad de desaparecida desde el año pasado en el municipio de Asientos, recordó que desde abril último, la Fiscalía le había dado esperanza de un posible hallazgo; pero a la fecha no le ha brindado nueva información.

“Mi hermana desapareció desde el 11 de noviembre y el pasado 26 de abril el mismo fiscal me dice que ya encontraron a mi hermana, que ya tiene el cuerpo. Luego nos volvimos a ver y me dice de nuevo que ya la tienen. Pero luego vamos a la Fiscalía y me dicen que no tienen información. No son formas y eso nos tumba mucho emocionalmente”, subrayó.

– ¿Quién le comenta que no tienen datos?

– El personal de la Fiscalía, en este caso el vicefiscal Vicente (Acevedo Navarro)

Andrea mantiene la esperanza de que Daniela Guadalupe se encuentre con vida y le envió un mensaje a través de los medios de comunicación. “Si me está viendo, decirle te seguimos buscando, te seguimos esperando. En casa te esperan tus dos niños”.