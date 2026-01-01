Magistrada de TFJA exige certeza jurídica en Reforma Judicial 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La certeza jurídica es clave para que las empresas sigan invirtiendo en México, advirtió la magistrada de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Magda Zulema Mosri Gutiérrez.

En reunión con COPARMEX Aguascalientes, su presidente, Juan Carlos Soledad Pérez, expresó la inquietud del sector empresarial frente a la reforma al Poder Judicial: el temor de que una autoridad imponga decisiones no conforme a la ley, sino por intereses políticos.

Ante ello, la magistrada explicó que el TFJA es el tribunal encargado de revisar que la administración pública actúe conforme a derecho cuando entra en conflicto con particulares. Su especialidad abarca temas clave para las empresas: tratados internacionales, comercio exterior, materia fiscal y tributaria, y el T-MEC, entre otros.

Sobre la reforma, Mosri Gutiérrez señaló que la justicia administrativa debe acortar sus tiempos, sobre todo en litigios donde hay recursos monetarios en juego que no pueden quedar suspendidos indefinidamente. Recordó que recientemente hubo modificaciones a la ley que regula el procedimiento contencioso administrativo federal.

Sin embargo, advirtió que la reforma puede ser un arma de doble filo: si bien busca acortar plazos de resolución, la carga de trabajo podría generar el efecto contrario y provocar el descarte de casos por la incapacidad de atenderlos en tan poco tiempo.

Finalmente, subrayó que el Tribunal debe apegarse a lo que marca la Constitución: impartir “justicia pronta, completa, expedita, imparcial y dentro de los términos y plazos que señala la ley”. ‎