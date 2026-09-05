Manifestantes enmascarados colapsan el acceso al Puerto de Dover en protesta contra la migración en Reino Unido

Redaccón

Inglaterra.-Un despliegue de hombres vestidos de negro y con los rostros cubiertos irrumpió este sábado en las vías de acceso al Puerto de Dover, provocando el bloqueo total del tráfico de entrada y salida en la terminal de transbordadores más transitada del Reino Unido, en una movilización dirigida contra la migración irregular en el Canal de la Mancha.

La acción de protesta generó filas de vehículos de más de seis kilómetros de longitud durante la mañana, forzando a la policía local a desplegar operativos de interacción para reabrir las vialidades. Autoridades locales y representantes del Partido Conservador calificaron el bloqueo como un acto de intimidación hacia los automovilistas, en tanto que navieras como P&O Ferries tuvieron que reprogramar las salidas hacia Calais, Francia, para los viajeros afectados.

El cruce marítimo ha sido objeto de severo debate político en la nación británica, azuzado por sectores de ultraderecha que han calificado la llegada de solicitantes de asilo como una invasión. En respuesta, legisladores del Partido Laborista criticaron las afectaciones causadas por los manifestantes y remarcaron que el trabajo conjunto de seguridad entre Reino Unido y Francia ha logrado reducir en más de un 40% las travesías en pequeñas embarcaciones en comparación con las cifras registradas en 2025.

El enclave portuario de Dover, situado a 110 kilómetros al sureste de Londres, procesó tan solo en 2025 a más de nueve millones de pasajeros y dos millones de vehículos de carga, por lo que las interrupciones en su flujo carretero mantienen un impacto directo en el transporte comercial de la región.