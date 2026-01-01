Mantiene EU a Aguascalientes en nivel 2 de alerta; descartan restricciones de viaje

Redacción

Washington, EUA..- El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó sus recomendaciones de viaje para México y mantuvo a Aguascalientes en nivel 2, una categoría que implica ejercer precauciones adicionales, pero sin restricciones especiales para sus ciudadanos o funcionarios gubernamentales.

La entidad hidrocálida figura dentro del grupo de estados considerados de riesgo moderado, junto con entidades como Querétaro, Nuevo León, Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México, donde las autoridades estadounidenses recomiendan mantenerse atentos a las condiciones de seguridad, aunque no limitan los desplazamientos de sus empleados.

En la actualización difundida previo al arranque de la justa mundialista, el gobierno estadounidense señala que en Aguascalientes existe la posibilidad de hechos de violencia relacionados con grupos criminales o pandillas; sin embargo, destaca que no hay restricciones específicas para los viajes oficiales dentro del estado, situación que lo coloca en una posición más favorable respecto a otras entidades del país.

El contraste es marcado con los estados catalogados en nivel 4, donde la recomendación es no viajar bajo ninguna circunstancia. En esta categoría aparecen Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, entidades donde las autoridades estadounidenses advierten riesgos elevados por homicidios, secuestros, robo de vehículos, enfrentamientos entre grupos criminales y otros delitos de alto impacto.

Particularmente, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas han sido señalados por la presencia de grupos armados y casos de secuestro, mientras que Sinaloa y Zacatecas continúan bajo observación por los episodios de violencia vinculados a organizaciones delictivas. En estos estados incluso existen restricciones para el personal del gobierno de Estados Unidos.

Dentro de la clasificación estadounidense, únicamente Campeche y Yucatán conservan el nivel 1, considerado el más bajo y en el que sólo se recomienda mantener precauciones normales durante los viajes.

La actualización cobra relevancia ante la llegada de miles de aficionados internacionales a México por el Mundial 2026, evento para el que las autoridades estadounidenses han reiterado la importancia de consultar las alertas estatales antes de desplazarse por el territorio nacional.