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18 agosto, 2026
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Martes caluroso se pronostica para Aguascalientes

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-  Temperaturas máximas entre 30 hasta 35 grados centígrados se tienen previstas para el desarrollo de este martes en Aguascalientes, de acuerdo al informe dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional.

Asimismo, los pronósticos para este día en nuestra entidad se tienen contemplada la posibilidad de rachas de viento que pudieran ubicarse entre los 40 hasta 60 kilómetros por hora. Además que no se descarta la posibilidad de lluvias aisladas.

A nivel nacional, hay posibilidad de lluvias para entidades como Baja California Sur, Oaxaca, Veracruz y Chiapas