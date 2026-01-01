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Aguascalientes
25 agosto, 2026
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Martes de ambiente fresco y posibilidad de lluvias en Aguascalientes

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-  Martes con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco, sumado a la posibilidad de precipitaciones pluviales, se tiene pronosticado para Aguascalientes, de acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional.

Asimismo, se esperan rachas de viento que pudieran alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora en algunas zonas de la entidad. Además de que se mantendrá el calor, con registros superiores a los 30 grados.

A nivel nacional, habrá lluvias para entidades como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, además de Guerrero.