Más de 8 mil personas participaron en la Carrera Nocturna de la Copa Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con la participación de más de ocho mil personas y en medio de un ambiente festivo, se llevó a cabo con un gran éxito la Carrera Nocturna de la Copa Aguascalientes 2025.

Además de la competencia, se realizó una feria deportiva que incluyó actividades como activación física, futbol, bádminton, tiro gol, exhibición de lucha libre, jumping y una clase magistral con Ulises Spartacus.

También se vivió un torneo de k-pop y se llevaron a cabo las finales de box y breaking de la Copa Aguascalientes 2025.

Los ganadores de la Carrera Nocturna en las categorías de 5 y 10 km fueron los siguientes:

En la categoría Libre de 10 km varonil, fueron Alonso Carrillo, Luis Elían Cornejo y Miguel Ángel Cornejo; mientras que en la rama femenil, las ganadoras fueron Adela Guadalupe Gómez, Carolina Castrejón y Guadalupe Alvarado Calvillo.

En la categoría Veteranos A, el campeón fue José Guadalupe Álvarez, seguido por Fernando Arellano y Sergio Muñoz Trejo; así como Cynthia Berenice Mayorga, Diana Fabiola Hernández y Claudia Esparza.

En la categoría Veteranos B, los ganadores fueron José Luis Cornejo y Emmanuel Rivera; así como Claudia Molina, Olga Alicia Muñoz e Isela Herrera.

En la categoría Veteranos C, se premió a Nabor Martínez y Evangelina Barrientos.

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través del Instituto del Deporte, felicita a todas y todos los participantes y ganadores de la Carrera Nocturna de la Copa Aguascalientes 2025, y agradece a las personas que se dieron cita en el centro de la ciudad capital para hacer de este evento un éxito.