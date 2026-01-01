Más que perjudicar, beneficia municipio 12: Jiménez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La gobernadora panista Teresa Jiménez Esquivel destacó la creación del municipio número 12 en la población de Villa Juárez, haciendo hincapié en la cercanía con la ciudadanía.

“Desde mi punto de vista, creo que cuando hay funcionarios más cercanos a las necesidades que existen, son mejor atendidas. Nosotros estaremos al pendiente y creo que más que perjudicar, beneficia la cercanía”, expuso.

En declaraciones emitidas en conferencia de medios, antes de que el Poder Legislativo diese su voto a favor de la propuesta del nuevo ayuntamiento, Jiménez Esquivel destacó que se mantendrá el respaldo oficial tanto a Villa Juárez, como al municipio de Asientos en donde perteneció.

“Asientos tiene mucha riqueza cultural y Villa Juárez ha crecido mucho. Asientos es productor de lechuga, ajo, cilantro, jitomate. Además de que hay industria agrícola, nosotros apoyaremos la decisión del Congreso, si así lo determina”, resaltó la mandataria panista.

Jiménez encabezó una conferencia para presentar la nueva edición de la Feria de la Uva, que se realizará del 11 al 13 de septiembre entrante, esperando 30 mil visitantes y una derrama de 24 millones de pesos.