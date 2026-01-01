Matador Hernández, Arteaga y Misael en homenaje al Cadáver Valdés

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El ex futbolista aguascalentense Luis Antonio Valdez Salas será objeto de un homenaje deportivo con un partido amistoso de balompié a celebrarse en la cancha del Deportivo Ferrocarrilero y que tendrá la asistencia de jugadores profesionales.

En conferencia de medios, se llevó a cabo la presentación del encuentro deportivo que dará inicio a partir de las 16:00 horas del próximo sábado 20 de este mes, en el Ferrocarrilero y que tendrá acceso gratuito para familias y aficionados.

Valdez Salas, conocido con el mote de El Cadáver, jugó profesionalmente en los clubes Guadalajara, Monterrey y León, además de integrar la selección mexicana del Mundial de Estados Unidos de 1994 donde fue titular en el primer partido ante Noruega y donde El Tri perdió por la mínima diferencia.

Presente en la conferencia, el Cadáver confirmó para el juego la asistencia de Luis Matador Hernández, delantero mexicano en los mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002, además de ser campeón goleador de la Copa América de 1997. Además de Misael Espinoza, compañero del aguascalentense en Monterrey y en la selección del Mundial de 1994. Junto con Mario Arteaga y Daniel Corral, ambos ex jugadores del Guadalajara.

“Algunos de ellos no pasan de moda como Luis Hernández, nos gusta convivir y es algo muy padre. Por eso estamos tratando de reunirnos con los ex compañeros”, refirió.

De forma adicional, Luis Antonio abundó que se espera confirmación de la posible asistencia de Pedro Duana, Adrián Martínez, Everaldo Bejines, además del ex portero Marco Antonio Ferreira, quienes también pudieran estar presentes.