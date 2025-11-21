Matan a golpes a hombre en Miradores de Santa Elena en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Un hombre fue asesinado presuntamente a golpes por sujetos hasta ahora desconocidos en calles del oriente de la ciudad.

Los hechos se verificaron al filo de las 21:30 horas de este jueves en la vivienda marcada con el 101 de la calle Portal de la Estación esquina con Portales del Barrio de Guadalupe, en un fraccionamiento que tiene poco de haberse construido de nombre Miradores de Santa Elena.

La víctima mortal fue identificado cómo; Juan Jonathan de Luna González de 34 años de edad, el cual alcanzó a pedir auxilio a un vecino y al ingresar a la cochera donde tiene un negocio de venta de alimentos se desvaneció.

El dueño de la casa al observar la escena se comunicó al 911, por lo que más tarde se trasladaron Policías Municipales seguidos por Paramédicos del Municipio, cuyos técnicos en urgencias médicas tras valorar a Juan determinaron que este presentaba golpes contusos en varias partes del cuerpo y ya no contaba con signos vitales.

Tras el presunto homicidio arribaron a la zona Agentes de Investigación y peritos de Servicios Periciales, los cuales se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo para posteriormente trasladarlo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

La fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen.