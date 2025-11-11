Médicos de Aguascalientes se unirán a movilización nacional por crisis en sector salud

Redacción

Aguascalientes, Ags.– Ante la creciente carencia de medicamentos, equipo médico y presupuesto en los hospitales públicos, galenos de Aguascalientes confirmaron su participación en la marcha nacional programada para el 15 de noviembre. La presidenta del Colegio de Médicos Cirujanos del estado, Issadora Marmolejo Hernández, advirtió que la situación ha llegado a un punto crítico.

En declaraciones a medios locales, Marmolejo Hernández explicó que la falta de insumos ha obstaculizado la atención médica y afectado el ánimo del personal sanitario.

Remarcó que sin herramientas ni medicamentos es imposible atender adecuadamente a los pacientes, dejando una impotencia enorme.

De acuerdo con la dirigente, hospitales locales se encuentran operando al límite de su capacidad. Incluso, instituciones de tercer nivel como el IMSS y el ISSSTE han tenido que trasladar pacientes a otros estados.

La representante del gremio subrayó que los recortes presupuestales recientes han golpeado con fuerza al sistema de salud pública, dejando sin respuesta las necesidades más urgentes.

Ante este panorama, hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para rediseñar la política de financiamiento en salud, aumentar la inversión en infraestructura y considerar la apertura de nuevos hospitales de alta especialidad en la región.

Finalmente, Marmolejo Hernández precisó que la participación del personal médico en la marcha será libre y voluntaria, con el objetivo de exigir condiciones dignas de trabajo y una atención de calidad para los pacientes.