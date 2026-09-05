Mejora Leo Montañez tuberías hidrosanitarias en beneficio de la población

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En apego al compromiso de otorgar a la ciudadanía un mejor servicio de agua potable y alcantarillado, el presidente municipal Leo Montañez, impulsa una rehabilitación histórica de redes hidrosanitarias en beneficio de miles de familias.

En su segundo informe de actividades, Leo Montañez, destaca que a través del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), se han rebasado las 300 acciones de sustitución de tubería de alcantarillado sanitario en distintos puntos de la ciudad, destacando intervenciones en fraccionamientos como El Plateado, Santa Elena, Pilar Blanco, Altavista, Colinas del Río, San Pablo, La Estancia, Loma Bonita, Vicente Guerrero, Canteras de San Javier, España, El Llanito, Colonia Del Trabajo, José López Portillo, Insurgentes, Industrial y México, entre muchos otros.

Con estos trabajos se evitan brotes de aguas residuales y contaminación. Habitantes de más de 200 comunidades, colonias y fraccionamientos, cuentan con una adecuada conducción de aguas sanitarias.

Además, entre las acciones relevantes se encuentra la rehabilitación del colector sanitario del Parque México, proyecto fundamental para mejorar el funcionamiento del sistema de alcantarillado.

En materia de agua potable se han consolidado acciones como la rehabilitación de la línea principal de distribución de agua potable en avenida Convención de 1914 Norte, y en colonias y fraccionamientos como España, Buenos Aires, Altavista, Miravalle, Insurgentes y José Guadalupe Peralta Gámez, entre otras.

Estas obras se reflejan en una considerable reducción de fugas, un mejor suministro y mayor continuidad del servicio de agua potable, permitiendo a las familias realizar tareas de aseo personal y del hogar con mayor comodidad.

Leo Montañez puntualizó que Aguascalientes no se detiene, y recalcó que seguirá promoviendo estas obras, gracias a las cuales la ciudadanía cuenta con una infraestructura hídrica más moderna, resistente y funcional.